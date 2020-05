Friseure melden zur Wiedereröffnung großen Andrang

Körperich Die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenstart weiter gelockert. Friseure dürfen wieder Haare schneiden, zudem erhöht sich das Freizeitangebot.

Der Andrang der Kunden bei den wiedereröffneten Friseurläden in Rheinland-Pfalz ist nach sechs Wochen Corona-Zwangspause groß: „Alle Kollegen melden volles Haus“, sagte der Vorsitzende Landesinnungsmeister beim Landesverband Friseure und Kosmetik Rheinland, Guido Wirtz, am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Viele Betriebe seien bereits für zwei Wochen komplett ausgebucht. Die Kunden seien „sehr froh“, dass sie wieder kommen könnten.