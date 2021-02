Friseure demonstrieren in Rheinland-Pfalz : „Keinen Cent erhalten“

Friseure demonstrieren in Rheinland-Pfalz

Mainz Friseurinnen und Friseure demonstrieren in Rheinland-Pfalz gegen Schließung.

In Mainz haben am Mittwoch Friseure aus verschiedenen Regionen von Rheinland-Pfalz für ein Ende des Lockdowns demonstriert. Auf dem Ernst-Ludwig-Platz am Rand des Regierungsviertels forderten rund 150 meist schwarz gekleidete Menschen, wieder die Arbeit aufnehmen zu dürfen. Anderenfalls drohe eine Pleitewelle. Auf Plakaten appellierten sie, eine Öffnung der Läden zum 15. Februar zu ermöglichen. Staatliche Hilfen seien bei den Friseurbetrieben bislang nicht angekommen, sagte Bernd Kiefer von der Friseurinnung Rheinhessen: „Seit dem Frühjahr haben die meisten keinen Cent erhalten.“