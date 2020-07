Frische Zahlen zum Saar-Arbeitsmarkt stehen an

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit an der Fassade einer Zweigstelle der Agentur. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild

Saarbrücken Über die Entwicklung am saarländischen Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Juli - dem mittlerweile fünften Monat in der Corona-Pandemie - wird die Arbeitsagentur am heutigen Donnerstag berichten. Gerade der Blick auf den Ausbildungsmarkt dürfte kurz vor dem Start vieler junger Menschen ins Berufsleben interessant werden.

