Frisch ist neuer AfD-Landeschef: „Joachim“-Rufe für Paul

Bingen Nach turbulenten Tagen hat die AfD Rheinland-Pfalz einen neuen Chef. Er heißt Michael Frisch. In den Fokus redete sich beim Parteitag in Bingen ein neuer Parteivize. Der Fast-Kandidat für den Vorsitz, Paul, sitzt nun als Beisitzer im Vorstand und wurde gefeiert.

Michael Frisch ist zum neuen Vorsitzenden der AfD in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Der 62-jährige Oberstudienrat aus Trier erhielt beim Parteitag in Bingen am Samstag 294 von 394 gültigen Stimmen. Das waren 74,6 Prozent. Exakt auf diesen Wert war der scheidende Landeschef Uwe Junge bei seiner Wiederwahl 2017 gekommen. Er hatte den Posten seit 2015 inne, war nicht mehr angetreten und will für den Bundesvorstand der AfD kandidieren. Frisch setzte sich deutlich gegen die Gegenkandidatin Gabriele Bublies-Leifert durch, die lediglich auf 45 Stimmen kam.