Aufruf zum „Whistleblowing“ : Anti-Drohnen-Protest nicht strafbar

Siegen/Ramstein Der Friedensaktivist Hermann Theisen hat mit seiner Aufforderung an Militärangehörige, Details völkerrechtswidriger US-amerikanischer Drohneneinsätze öffentlich zu machen, nicht zu einer Straftat aufgerufen.

Theisen hatte in Flugblättern zum „Whistleblowing“ aufgerufen. Die Papiere hatte er im Frühjahr vor dem US-Stützpunkt im pfälzischen Ramstein sowie am „United States Africa Command“-Hauptquartier in Stuttgart, am Bundesverteidigungsministerium in Bonn und an der Hachenberg-Kaserne im Siegerland verteilt. Darin forderte er von den Soldaten, „die Öffentlichkeit umfassend und rückhaltlos“ über die Beteiligung der Luftwaffe an den Drohneneinsätzen zu informieren. Seine Aktion hatte er damit begründet, die Bundesregierung unternehme nichts, um die Nutzung von US-Militärstützpunkten in Deutschland für völker- und menschenrechtswidrige Drohneneinsätze zu beenden.