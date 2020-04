„Fridays for Future“ ruft zum „Netzstreik“ auf

Mainz Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ hat die Rheinland-Pfälzer für diesen Freitag zu einem „Netzstreik“ aufgerufen. „Am Freitag würden wir eigentlich auf der Straße stehen“, erklärten die Sprecher der Bewegung.

„Unsere gesamte Gesellschaft befindet sich zurzeit in einer Art Ausnahmezustand“, erklärte am Donnerstag die Mainzer Gruppe von „Parents for Future“. Die Sorge um die eigene und die Gesundheit anderer präge momentan den Alltag. „Schnell gerät dabei die Klimakrise in den Hintergrund.“ Dabei sei es dringend notwendig, „diese Dinge im Zusammenhang zu betrachten“.