Fridays for Future in Mainz : Bis zu 10 000 Teilnehmer bei Klimaschutz-Demo erwartet

Fridays for Future in Mainz

Mainz/Saarbrücken Aus fünf Bundesländern reisen heute junge Klimaaktivisten zu einer zentralen Demonstration nach Mainz. Auch aus dem Saarland wollen Unterstützer von Fridays For Future mit dem Zug anreisen.

Zu einer zentralen Demonstration der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ in Mainz erwarten die Veranstalter am (heutigen) Freitag (12 Uhr) 7000 bis 10 000 Teilnehmer. Die Ortsgruppen in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland hätten Mainz wegen seiner guten Erreichbarkeit mit der Bahn ausgewählt, sagte die Saarbrücker Aktivistin Jil Kalmes. Erwartet werden auch Teilnehmer aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.