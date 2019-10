Freundliches Wochenende mit Temperaturen über 20 Grad

Sonnenblumen wachsen der Sonne entgegen. Foto: Angelika Warmuth/dpa.

Offenbach Regenschirm und Jacke können am Wochenende mal wieder zu Hause bleiben - die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf ein freundliches Wochenende freuen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigte am Donnerstag Temperaturen bis 24 Grad an.

Der Himmel zeigt öfters sein Blau, es bleibt überwiegend trocken und mäßig windig.

Bereits am Freitag ist es nach Angaben der Meteorologen überwiegend trocken bei Temperaturen bis zu 19 Grad. Am schönsten wird das Wetter im Süden mit aufgelockerter Bewölkung, im Norden bleibt es noch wolkig. Der Wind weht meist mäßig, starke Böen sind jedoch möglich. In der Nacht erreichen die Werte acht bis elf Grad.

Für den Samstag werden Temperaturen von 18 bis 22 Grad angekündigt. Es ist heiter, immer wieder scheint für längere Zeit die Sonne. Am Sonntag wird es noch einen Tick wärmer. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Es ist heiter bis wolkig, am Nachmittag kann es vereinzelt schauern oder gewittern.