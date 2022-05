Vorhersage : Freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Zwei Männer sitzen an der Fähre Ingelheim auf einer Bank. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zeigt sich in den nächsten Tagen freundlich und trocken - auf den Bergen wird es jedoch windig. Der Mittwoch wird leicht bewölkt und sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu 24 Grad, im höheren Bergland auf um die 17 Grad. Dazu weht mäßiger und im höheren Bergland stark böiger Wind aus westlichen Richtungen. Ab dem Mittag sind in Hochlagen zudem vereinzelte Windböen mit bis zu 55 Stundenkilometern möglich, die erst am Abend nachlassen. In der Nacht ziehen von Nordwesten Wolken auf und es kommt örtlich zu kurzen Schauern bei Tiefstwerten bis zu zehn Grad und im Bergland bis zu acht Grad.

Der Donnerstag startet mit vielen Wolken und örtlich ein paar Tropfen Regen, bevor sich tagsüber Quellwolken und die Sonne abwechseln. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad, im Bergland bis zu 20 Grad. Dazu weht erneut mäßiger Wind aus dem Westen. Ab dem Mittag kommt es in Kammlagen zu teilweise starken Böen, die vereinzelt bis zu 55 Stundenkilometer erreichen können. Abends lassen diese nach, bevor sie zum Ende der Nacht auf Freitag wieder stärker werden. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu zehn Grad, in der Eifel bis zu acht Grad.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-423206/2

(dpa)