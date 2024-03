Wetter Freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt weitgehend freundlich. Der Dienstag startet heiter bis wolkig und überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Lediglich im Westen können bei starker Bewölkung ein paar Tropfen fallen. Es werden Höchstwerte von 12 bis 17 Grad erwartet. Am Mittwoch kann es dann bei meist starker Bewölkung am Vormittag vor allem im Westen leichten Regen geben, nachmittags greift dieser dann auch auf den Osten über und wird stärker. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad.