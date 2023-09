Vorhersage Freundliches Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach · In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen vielerorts freundlich. Am Donnerstag soll es verbreitet heiter bis sonnig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

14.09.2023, 09:00 Uhr

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Bei Höchstwerten zwischen 20 und 24 Grad bleibt es trocken. Ähnlich geht es am Freitag bei Temperaturen von maximal 23 bis 26 Grad weiter. Das angenehme Wetter bleibt bei Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad auch am Samstag bestehen, es bestehe lediglich ein geringes Schauerrisiko ab dem Nachmittag. Am Sonntag erwartet der DWD mehr Wolken am Himmel und Höchsttemperaturen zwischen 24 und 30 Grad. © dpa-infocom, dpa:230914-99-189494/2

(dpa)