Freundliches Wetter am Wochenende - Schauer am Ostersonntag

Tulpen blühen auf einem Feld für Selbstpflücker. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild.

Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt am langen Osterwochenende überwiegend trocken und mild. Bis einschließlich Samstag sei jeweils mit eher sonnigen Vormittagen und eher bewölkten Nachmittagen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mit.

Dazu erreichen die Temperaturen am Donnerstag bis zu 26 Grad, am Freitag bis zu 24 Grad und am Samstag 25 Grad. Laut DWD-Prognose kühlt es sich allerdings in den Nächten auf einstellige Temperaturen ab. In der Eifel ist demnach auch leichter Nachtfrost möglich.