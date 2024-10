Vorhersage Freundlicheres Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Am Samstag soll es den Meteorologen zufolge dann trocken bleiben. Es wird heiter bis wolkig bei höchstens 12 bis 15 Grad. Am Sonntag bleibt es bei Höchstwerten zwischen 11 Grad in der Eifel und 16 Grad am Rhein zunächst leicht bewölkt, nachdem sich örtliche Nebelfelder aufgelöst haben. Im Tagesverlauf bilden sich zunehmend Wolken. Im Südwesten ist am Abend bei starker Bewölkung wieder leichter Regen möglich.