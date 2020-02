Tribut an die Kultband : Unterwegs auf den Spuren der Dire Straits

Freudenburg Die Tribute-Band Brothers in Arms spielt im Ducsaal in Freudenburg die Songs des Rockensembles.

Von „Down to the Waterline“ über „Sultans of Swing“ bis hin zu „Money For Nothing“ und „Lady Writer“: Keiner dieser Songs darf fehlen, wenn die Dire-Straits-Tribute-Band Brothers in Arms am Freitag, 21. Februar, im Ducsaal in Freudenburg auftritt. Der Einlass startet um 20 Uhr, Konzertbeginn ist um 21 Uhr.