Tribut an „Volbeat“ : „Still Counting“ spielt im Ducsaal

"Still Counting" wollen ihren großen Idolen von "Volbeat" in nichts nachstehen. Foto: Bandarchiv. Foto: Bandarchiv

Ein Tribut an die „Elvis-Metaller“ von „Volbeat“ senden die Musiker von „Still Counting“ am kommenden Samstag, 1. Februar, im Ducsaal in Freudenburg. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn um 21 Uhr.

Sowohl Songs der frühen Volbeat Tage als auch Hits der neuen Scheibe „Seal The Deal und lets Boogie“ finden ihren festen Platz in der bis zu zweieinhalbstündigen Show der fünf Hessen.

Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro, an der Abendkasse für 20 Euro. Infos beim Ducsaal, Telefon (0 65 82) 2 57, oder unter E-Mail info@ducsaal.de.