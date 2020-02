Aynsley Lister spielt im Ducsaal : Aynsley Lister rockt den Ducsaal

Freudenburg Nach sieben Studioalben, drei Live-Alben und regelmäßigen, ausverkauften Tourneen in ganz Europa ist Aynsley Lister bereits vielen Musikfans ein Begriff geworden. Am Freitag, 13. März, gastiert der britische Gitarrist, Sänger und Songwriter im Ducsaal in Freudenburg.



Beginn ist um 21 Uhr, der Einlass startet um 20 Uhr.

Mit im Gepäck hat er sein aktuelles Studioalbum „Eyes Wide Open“. Es soll eine konsequente Fortsetzung seiner vorangegangenen Alben darstellen, von denen der Mann aus Leicester bereits über 100 000 Stück verkauft hat. „Eyes Wide Open“ ist eine Rückkehr zu Listers Wurzeln, ein Album, das im Kern sämtliche Facetten des traditionellen Blues aufweist, wie der Musiker selbst sagt: „Ich wollte die Ungeschliffenheit und Energie einer Band beibehalten. Das heißt, so wenige Aufnahmen wie möglich machen und diejenigen mit dem meisten Spirit und der meisten Leidenschaft den technisch perfekten Takes vorziehen. Für mich muss Musik nicht perfekt sein. Sie soll dich packen und bewegen, sowohl emotional als auch körperlich; sie muss sich mit dir verbinden.“

Das Album untermauert seine Reputation, Blues, Rock, Pop und sogar etwas Soul miteinander zu verbinden. „Die Welt dreht sich immer weiter und es passiert so viel um uns herum“, meint er. „Manches ist mit dir im Einklang, manches nicht. Das Album handelt von der Welt wie ich sie sehe, mit weit offenen Augen.“

Peter Green, Albert King und Eric Clapton waren die Haupteinflüsse auf den heranwachsenden Aynsley Lister. Auf dieser Basis hat der 43-Jährige seine eigene Perspektive auf den zeitgenössischen Blues erschaffen, seit er mit 13 Jahren seine erste Band gegründet und 1998 sein erstes Album bei Ruf Records veröffentlicht hat. Seither befindet er sich auf einer Reise, auf der er unter anderem mit Buddy Guy, Kohn Mayall und Lynyurd Skynyrd gespielt hat. Mittlerweile hat er viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem wurde er 2015 Gitarrist des Jahres bei den British Blues Awards.

Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Weitere Tickets und Infos gibt es beim Ducsaal in Freudenburg unter Telefon (0 65 82) 257 oder per E-Mail unter der Adresse info@ducsaal.de.