Freude über mehr Blutspenden, räumliche Abstände größer

Koblenz Positives Signal in der Seuchenzeit: Mehr Menschen spenden Blut für Mitmenschen. Um dabei Ansteckungen zu vermeiden, ändert das Deutsche Rote Kreuz die Rahmenbedingungen.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) freut sich in der Corona-Krise über mehr Blutspender. Diese werden wegen des Ansteckungsrisiko mit mehr Abstand voneinander in größeren Räumen empfangen, zum Beispiel am Mittwoch in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz. „Die Zahl unser Spender ist jetzt bis zu doppelt so groß wie vor der Corona-Zeit“, sagte der Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West in Koblenz und drei benachbarten Landkreisen, Lars Fischer.