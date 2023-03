Saisonstart Freizeitparks und Zoos mit Attraktionen zur Saison 2023

Im Wild- und Freizeitpark Klotten an der Mosel geht zum Saisonstart an diesem Samstag auch die Achterbahn wieder in Betrieb. Die Nachrüstung der Anlage mit einem elektronischen Rückhaltesystem sei von einer Prüfstelle positiv abgenommen worden, sagte eine Sprecherin. Die Achterbahn stand seit einem tödlichen Unfall im August 2022 still. Weitere Neuerung seien eine Tiershow mit Hunden und Ziegen.