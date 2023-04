Ringen Freistilringer Lehr holt bei Europameisterschaft Bronze

Zagreb · Freistilspezialist Horst Lehr hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) bei der Europameisterschaft in Zagreb die erste Medaille beschert. Der 23-Jährige aus Ludwigshafen gewann in einem der kleinen Finals der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm am Dienstag knapp gegen den Italiener Simone Piroddu und sicherte sich damit Bronze.

18.04.2023, 18:34 Uhr

Horst Lehr (r) aus Deutschland kämpft im Halbfinale gegen Thomas Gilman (l) aus den USA. Foto: Kadir Caliskan/United World Wrestling/dpa/Archivbild

Tags zuvor hatte er gegen den Aserbaidschaner Aliabbas Rzazade verloren. Schon 2020 war Lehr EM-Dritter geworden. 2021 holte er WM-Bronze, 2022 wurde er U23-Europameister. Die Titelkämpfe in der kroatischen Hauptstadt laufen noch bis Sonntag. Ab Mittwoch gehen die Frauen, ab Freitag die Griechisch-römisch-Ringer auf die Matte. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen nach wie vor nicht an den Wettkämpfen teilnehmen. © dpa-infocom, dpa:230418-99-361739/2

(dpa)