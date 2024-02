Landgericht Landau Freispruch im Prozess um Tod eines 17-Jährigen

Im Prozess um den Tod eines 17-Jährigen, der nach einer Grillparty bei Weingarten (Kreis Germersheim) erstochen wurde, ist der Angeklagte vom Landgericht Landau freigesprochen worden. Das Gericht habe es als erwiesen gesehen, dass der heute 21-Jährige in einem sogenannten entschuldigten Notwehrexzess gehandelt habe, teilte ein Justizsprecher am Freitag in der pfälzischen Stadt mit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.