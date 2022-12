Rhein-Hunsrück-Kreis : Freigabe der B9 nach Sprengung wegen Geröllabgangs

Oberwesel Nach der kontrollierten Sprengung wegen Geröllabgangs im Mittelrheintal zwischen Bacharach und Oberwesel ist die vorsorglich gesperrte Bundesstraße 9 am Donnerstagmittag wieder freigegeben worden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mit.

Spezialisten hatten hier am Mittwoch kontrolliert weiteres lockeres Gestein von einem Hang weggesprengt. Damit sollte verhindert werden, dass Felsbrocken unten auf die linksrheinische Bahnstrecke und die parallele B9 stürzten. In dem engen Welterbe Oberes Mittelrheintal hatte sich am 22. Dezember Geröll am Hang eines Schiefersteinbruchs auf der Höhe der Rheininselburg Pfalzgrafenstein gelöst. Daraufhin wurde neben der B9 auch die parallele Bahnstrecke vorsorglich gesperrt. Der Besitzer des Hangs leitete Sicherungsarbeiten ein.