Landtag Freien Wähler stellen sich neu auf: Schwab Vorsitzender

Der Übergang an der Fraktionsspitze von Streit zu Schwab wird Mitte Juli über die Bühne gehen. Streit, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Wähler ist, legt am 15. Juli sein Mandat als Abgeordneter des rheinland-pfälzischen Parlaments nieder. Neuer Fraktions-Vize wird nach dem Aufrücken Schwabs an die Spitze Patrick Kunz. Als Abgeordneter in Mainz soll der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Birkenfeld, Bernhard Alscher, auf Streit folgen. Er werde angefragt, ob er das freiwerdende Landtagsmandat annehme, hieß es in einer Mitteilung der Fraktion.