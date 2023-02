Landtag : Freie Wähler wollen Bodycam für jeden Polizisten im Einsatz

Mainz Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier wollen die Freien Wähler eine eigene Bodycam für jeden Beamten. Die GdP hält - wie die Landesregierung - eine pro Streifenwagen für ausreichend. Diese müssten aber viel früher bestellt werden.

Die Freien Wähler fordern die Ausstattung aller Polizisten im Einsatz mit einer Bodycam. „Der Angriff auf die Polizisten in der Nacht zum vorigen Freitag in Trier hat eines verdeutlicht: Eine flächendeckende Ausstattung der Beamten mit Bodycams ist überfällig“, sagte der Vorsitzende der Landtagsfraktion der Freien Wähler, Joachim Streit, am Freitag. Der Landtag debattiert am Donnerstag auf Antrag der Oppositions-Fraktion über das Thema.