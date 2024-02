Parteien Freie Wähler beraten Programm zur Europawahl

In ihrem Programm zur Europawahl am 9. Juni fordern die Freien Wähler unter anderem eine gemeinsame europäische Grenzschutzeinheit, die „in der Lage sein“ müsse, die gesamte EU-Außengrenze zu überwachen. Asylverfahren sollten „primär an den EU-Außengrenzen binnen Tagen“ stattfinden. Antragsteller seien dazu „in menschenwürdigen Wohnsiedlungen nahe den EU-Außengrenzen“ unterzubringen. Zudem spricht sich die Partei für eine „Entschlackung“ des Landwirtschaftsrechts aus.