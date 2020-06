Freie Kulturszene sucht nach Lösungen in der Krise

Die Kulturdezernentin von Mainz, Marianne Grosse. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Mainz Gegenseitige Unterstützung und Aufführungen außerhalb geschlossener Räume sind zwei Wege, mit denen sich die freie Kulturszene in der Corona-Zeit behaupten will. So lautet das Ergebnis eines Gesprächs der Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) mit Vertretern der Szene, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Viele Initiativen mit eigenem Veranstaltungsraum stünden weiter vor dem Problem, dass ihre Angebote aufgrund der Auflagen und der nur noch in kleinem Rahmen möglichen Besucherzahlen wirtschaftlich kaum durchführbar seien, erklärte die Stadt.