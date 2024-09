Saison geht zu Ende Freibäder ziehen weitgehend positive Bilanz

Sofern das Wetter mitspielt, bieten sich nun die letzten Gelegenheiten für einen Besuch im Freibad: In Koblenz schließt das Freibad voraussichtlich Ende dieser Woche. Die Bäder in Kaiserslautern haben noch bis zum 22. September geöffnet. Die Freibadsaison im Mainzer Taubertsbergbad läuft noch bis einschließlich Samstag (14. September), ehe ein Hundeschwimmen am Sonntag die Saison beendet. Die Spendeneinnahmen daraus gehen an das Mainzer Tierheim, sagte der Sprecher. Das Nordbad in Trier hat noch bis voraussichtlich Anfang Oktober geöffnet, das Südbad hat die Saison bereits beendet.