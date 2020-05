Freibäder, Kinos und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen

Mundschutzmasken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild

Mainz Freibäder, Kinos und Fitnessstudios dürfen in Rheinland-Pfalz von diesem Mittwoch (27. Mai) an wieder öffnen. Auch Theater, Konzerthallen, Opernhäuser, Kleinkunstbühnen und Tanzschulen können dann wieder Besucher empfangen, wie die Staatskanzlei in Mainz am Montagabend mit Blick auf die sinkende Zahl neuer Corona-Fälle mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ebenso möglich sind von Mittwoch an Hallensport, Floh- und Sondermärkte im Freien sowie Zirkusvorstellungen. Auch Spielhallen und Spielbanken dürfen dann wieder ihre Türen öffnen.

Zudem sind von Mittwoch an Veranstaltungen im Freien mit bis zu 100 Menschen erlaubt. Wegen der sehr niedrigen Zahl der Neuinfektionen der vergangenen Woche entschied die rot-gelb-grüne Landesregierung laut Staatskanzlei zudem, die abendlichen Sperrzeiten in der Gastronomie um eine halbe Stunde bis 22.30 Uhr zu verlängern. Überdies soll es wieder Speisen und Getränke an Theken in der Gastronomie und in Anreichen in Hotels beim Frühstück geben.

Voraussetzung für alle diese Lockerungen ist der Staatskanzlei zufolge die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsregeln. Die Landesregierung habe eine weitere Rechtsverordnung für die Neuerungen erlassen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte: „Aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen der letzten Wochen können wir nun sorgfältig und mit Bedacht einen weiteren Schritt hin zu mehr Öffnungen wagen.“