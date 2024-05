Notfälle Freibadunfall 2023: Ermittlungsverfahren nicht abgeschlossen

Das Todesermittlungsverfahren wegen des nächtlichen Freibadunfalls im vergangenen Jahr in Heltersberg in der Südwestpfalz ist weiterhin nicht abgeschlossen. Man prüfe bei einem solchen Verfahren unter anderem, ob Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden bestünden, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch mit. „Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet, der weitere Unterlagen - speziell für die Begutachtung des Drehkreuzes - benötigte“, hieß es.