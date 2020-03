Frauenministerin Spiegel: Weltfrauentag hat große Bedeutung

Mannheim Die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel (Grüne) misst dem Weltfrauentag große Bedeutung zu. „Wir müssen auch 100 Jahre nach der Einführung des Frauenwahlrechts für Gleichberechtigung kämpfen“, sagte die Grünen-Politikerin dem „Mannheimer Morgen“ (Samstag).

Am Internationalen Frauentag fordern weltweit Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen. Auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin wurde er erstmals am 19. März 1911 in Deutschland organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März begangen.