Gespendete Milch für Babys Frauenmilchbank startet an Mainzer Uniklinik

Für die optimale Versorgung von Früh- und Neugeborenen gibt es an der Mainzer Universitätsklinik künftig eine sogenannte Frauenmilchbank. Mütter, die nicht genügend Muttermilch haben oder nicht stillen dürfen, können darüber gespendete Milch anderer Mütter bekommen, wie die Unimedizin vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Mittwoch in Mainz mitteilte. Insbesondere bei bedürftigen Frühgeborenen könnten mit der „natürlichen und entwicklungsfördernden Ersatznahrung“ so Komplikationen verringert und die Gesundheit gefördert werden.