Frauenhäuser und Notrufe: Höchstwert an Mitteln ab 2021

Mainz Der rheinland-pfälzische Haushalt für das kommende Jahr sieht die bislang höchsten Ausgaben für Projekte gegen Gewalt an Frauen vor. Insgesamt fließen rund 5,2 Millionen Euro in diesen Bereich, wie das Frauenministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.

