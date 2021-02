Frauenanteil in Hochschulräten gestiegen

Bad Ems Der Frauenanteil in Hochschulräten an rheinland-pfälzischen Hochschulen ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte, waren im Jahr 2020 insgesamt 82 Frauen Mitglied in einem Hochschulrat.

Damit habe der Frauenanteil bei 39 Prozent gelegen. Im Jahr 2010 waren es dagegen nur rund 19 Prozent. Hochschulräte übernehmen den Angaben zufolge in der Regel strategische und beratende Aufgaben.

Mit einem jeweiligen Anteil von 50 Prozent hatten den Statistikern zufolge die Universitäten in Trier, Kaiserslautern und Mainz sowie die Hochschule Koblenz ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Hochschulrat. An der Hochschule Mainz (70 Prozent) und der Technischen Hochschule Bingen (60 Prozent) stellten die Frauen die Mehrheit innerhalb der Hochschulräte.