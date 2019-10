Frauen in Flüchtlingsheim verletzt: Fahndung nach Täter

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa.

Oberursel In einer Flüchtlingsunterkunft in Oberursel (Hochtaunuskreis) sind am Mittwoch zwei Frauen von einem Mann verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, über die Schwere der Verletzungen sei bislang nichts bekannt, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden.

Weiterleiten Drucken Von dpa