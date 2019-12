Frauen im Saarland seltener kinderlos

Wiesbaden Etwa jede fünfte Frau im Saarland bleibt kinderlos. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden. Die Zahlen stammen aus der Haushaltsbefragung „Mikrozensus“ des Jahres 2018. Eingerechnet wurden alle Frauen mit Hauptwohnsitz im Saarland zwischen 45 und 49 Jahren.

In den westlichen Flächenländern ist die Kinderlosenquote relativ homogen. Fast überall lag sie bei 21 oder 22 Prozent - bis auf zwei Ausreißer: Neben dem Saarland bildet Rheinland-Pfalz mit 25 Prozent die zweite Ausnahme von der Regel. Bundesweit sind die Unterschiede größer: In Thüringen waren in der fraglichen Altersgruppe nur 13 Prozent der Frauen kinderlos, in Hamburg dagegen 31 Prozent.