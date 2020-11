Frau wegen versuchten Mordes vor Gericht in Trier

Trier Im Streit um die Trennung soll eine Frau ihrem Freund mit einem Messer in den Rücken gestochen haben: Deswegen muss sich die 42-Jährige seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht Trier verantworten.

Einer der Stiche hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Lunge nur knapp verfehlt. Der Mann sei in Panik zu Fuß in die Notaufnahme eines Trierer Krankenhauses geflüchtet, wo er operiert wurde. Die Frau sitzt seit der mutmaßlichen Tat in Untersuchungshaft. Ihr wird versuchter Mord mittels Heimtücke und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Der Prozess ist bis 21. Dezember terminiert.