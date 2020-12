Frau wegen versuchten Mordes an Partner verurteilt

Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Trier Wegen versuchten Mordes an ihrem Freund ist eine Frau am Montag vor dem Landgericht Trier zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Nach Angaben des Gerichts hatte die 42-Jährige dem Mann im Streit um die Trennung mit einem Messer in den Rücken gestochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Partner hatte sich Mitte März trennen wollen, weil die Frau mit einem ihm unbekannten Mann gechattet hatte. Als er ihre Wohnung in Trier gerade verlassen wollte, hatte die Frau zweimal von hinten auf ihn eingestochen.