Mainz : Frau und Tochter tot in Wohnung gefunden: Ermittlungen

Ein Polizeibeamter steht zwischen zwei Einsatzfahrzeugen der Polizei.

Mainz Die Ermittlungen zum Fall der 47-jährigen Frau und ihrer neunjährigen Tochter, die tot in ihrer Mainzer Wohnung gefunden wurden, dauern an. Das teilte die Staatsanwaltschaft Mainz am Donnerstag auf dpa-Anfrage mit.

Zu den Todesumständen machte sie keine Angaben und verwies auf eine gemeinsame Mitteilung mit der Polizei vom Mittwoch.

Die Frau und das Kind wurden demnach am Dienstagabend tot in ihrer Wohnung entdeckt. Es läuft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren. Es muss den Angaben zufolge immer dann geführt werden, wenn es sich nicht um einen natürlichen Todesfall handelt. Das Verfahren richte sich „nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegen konkrete Personen“, hieß es in der Mitteilung.

