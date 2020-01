Frau um Tausende Euro gebracht: Warnung vor Liebesbetrügern

Kaiserslautern/Mainz Ein Liebesbetrüger hat eine Frau aus Kaiserslautern um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Die Internetbekanntschaft fand im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder neue Begründungen, um sich von der 53-Jährigen Geld zu erschleichen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz warnt vor Liebesbetrügern oder sogenannten Love-Scammern. Diese würden sich in Online-Partnerbörsen oder in sozialen Netzwerken zunächst das Vertrauen ihrer Opfer erschleichen. „Aus anfänglichen Flirt-Nachrichten werden Liebesbekundungen und Versprechungen, bis es dann plötzlich um den wahren Grund der ganzen Aufmerksamkeit geht.“ Dabei gehe es entweder um Geld oder um eine Straftat. Wie viele Fälle pro Jahr es in Rheinland-Pfalz gibt, werde allerdings statistisch nicht erfasst, hieß es.