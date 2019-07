Frau tötet mutmaßlich Lebenspartner und geht zur Polizei

Der reflektierende Schriftzug "Polizei" ist auf einem Streifenwagen zu sehen. Foto: Jens Büttner/Archivbild.

Pirmasens Mit mehreren Messerstichen hat eine 30-jährige Frau mutmaßlich ihren 58-jährigen Lebenspartner in einer Wohnung in Pirmasens getötet. Die Frau sei am Montagmittag bei der Polizei in Pirmasens erschienen und habe angegeben, ihren Freund am Sonntagabend erstochen zu haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa

Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mit. Beamte fanden den Toten in der gemeinsamen Wohnung.