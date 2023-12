Wörth Frau stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Wörth · Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 9 bei Wörth (Landkreis Germersheim) ist am Freitag eine Frau ums Leben gekommen. Die 24-Jährige war mit ihrem Auto auf dem Weg in Richtung Wörth, als ein Lkw-Fahrer an einer Anschlussstelle auf die Bundesstraße fuhr.

Das Auto krachte ungebremst mit dem Anhänger des Lastkraftwagens zusammen, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Durch den schweren Aufprall sei die 24-jährige Fahrerin sofort getötet worden, der Fahrer des Lkws wurde nicht verletzt. Die B9 musste in der Nacht auf Samstag in Fahrtrichtung Wörth gesperrt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und bittet um Zeugenhinweise. © dpa-infocom, dpa:231209-99-235261/3

