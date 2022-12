Brand : Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Neunkirchen

Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Neunkirchen Eine 68 Jahre alte Frau ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Neunkirchen gestorben. Einsatzkräfte hätten die Frau während der Löscharbeiten in der Nacht zu Donnerstag tot aufgefunden, teilte die Polizei mit.

Mit Hilfe einer Drehleiter retteten Feuerwehrleute zehn Menschen aus den oberen Etagen des dreistöckigen Gebäudes.

Bei dem Feuer wurden 14 Menschen verletzt und mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Neben dem brennenden Haus wurde den Angaben zufolge noch ein angrenzendes Gebäude während der Löscharbeiten evakuiert. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:221229-99-42214/2

(dpa)