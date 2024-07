Wohnungsbrand Frau stirbt bei Hausbrand in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein · Warum das Feuer in einem Mehrfamilienhaus am helllichten Tag ausbricht, ist noch unklar. Eine Frau kommt in den Flammen ums Leben.

13.07.2024 , 16:20 Uhr

Eine Frau stirbt bei einem Wohnhausbrand in Idar-Oberstein Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine 69 Jahre alte Frau ist bei einem Hausbrand in Idar-Oberstein ums Leben gekommen. Vier weitere Bewohner wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte. Einer von ihnen sei aus dem Fenster im ersten Stock gesprungen und habe sich dabei wahrscheinlich Knochenbrüche zugezogen, die drei anderen erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Flammen griffen auch auf ein Nachbarhaus über, beide Gebäude seien nicht mehr bewohnbar. Die Ursache des Feuers und die ungefähre Höhe des Sachschadens waren zunächst unklar. Der SWR hatte zuvor darüber berichtet. Der Brand sei ersten Ermittlungen zufolge am Vormittag im ersten Stock des Hauses ausgebrochen. Die tote Frau wurde in ihrer Wohnung geborgen. Die anderen Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht, einer sei bei der Arbeit gewesen. Im ebenfalls betroffenen Nachbarhaus lebten drei Menschen, sie seien nicht verletzt worden. © dpa-infocom, dpa:240713-930-172896/1

(dpa)