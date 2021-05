Frau soll ihre Adoptivkinder immer wieder misshandelt haben

Tübingen Als Adoptivmutter sollte eine Frau mehreren Kindern ein Zuhause bieten. Aber die heute 59-Jährige soll ihren vier Schutzbefohlenen Grausames angetan haben. Nun sitzt sie auf der Anklagebank.

Weil sie vier ihrer adoptierten Kinder misshandelt und gequält haben soll, muss sich eine Frau in Tübingen seit Dienstag vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 59-Jährigen unter anderem vor, ein sieben Monate altes Baby geschlagen zu haben, weil es nicht gegessen hatte. Außerdem soll sie eine Tochter so stark verprügelt haben, dass diese zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zum Prozessauftakt am Dienstag machte die Frau keine Aussage zu den Vorwürfen. Die Verhandlung vor dem Landgericht wurde bereits nach dem Verlesen der Anklage unterbrochen.