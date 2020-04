Frau schlägt Täter in die Flucht

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild.

Worms Eine Frau hat in Worms einen Kriminellen in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, klingelte am Dienstagabend ein unbekannter Täter an der Tür eines Hauses. Nachdem ein 96-Jähriger ihm die Tür geöffnet habe, sei der Kriminelle in den Flur eingedrungen und habe dort auf sein Opfer eingeschlagen.

