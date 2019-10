Frau schlägt Fahrer von Rettungswagen und tritt Polizisten

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild.

Frankenthal Eine 22-Jährige hat in Frankenthal in einem Rettungswagen den Fahrer angegriffen und dann einem Polizisten gegen die Brust getreten. Die Frau wurde gefesselt und in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.

Die betrunkene Frau und ihr ebenfalls angetrunkener Partner hatten den Rettungsdienst in der Nacht zum Samstag alarmiert, weil der 39-Jährige sich verletzt hatte. Im Rettungswagen schlug die Frau dann plötzlich gegen die Schulter des Fahrers.