Frau nach Messerangriff auf Ex-Freund in Untersuchungshaft

Trier Nach der Messerattacke auf einen Mann in Trier befindet sich die tatverdächtige Ex-Freundin inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Sie ermittelt gegen die 41-jährige Deutsche wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung.

