Mordprozess Frau mit Wollschal erdrosselt? Urteil erwartet

Trier/Darmstadt · Er soll eine Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung in Trier von hinten mit einem Wollschal erdrosselt haben. Seit Ende März steht deswegen ein 56-Jähriger wegen Mordes vor dem Trierer Landgericht: An diesem Dienstag (14.45 Uhr) soll in dem Prozess das Urteil gesprochen werden.

04.12.2023 , 17:50 Uhr

Laut Anklage sollen „Eifersüchteleien“ Hintergrund des Streits im März 2012 gewesen sein. Laut Anklage verpackte der Angeklagte die Leiche in einem Schlafsack und versteckte sie auf dem Dachboden des Mehrfamilienhauses. Dann flüchtete er. Die Mietwohnung der Frau wurde nach ihrem Verschwinden zwangsgeräumt. Die sterblichen Überreste wurden erst Jahre später im September 2016 bei der Entrümpelung des Dachbodens entdeckt. Der Mann ist Anfang 2015 bereits vom Landgericht Darmstadt in Hessen wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte laut Richterspruch im April 2012 - also einen Monat nach der in Trier angeklagten Tat - in Rüsselsheim nach einem Besäufnis einen Obdachlosen mit roher Gewalt getötet. © dpa-infocom, dpa:231204-99-179879/3

