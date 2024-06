Pirmasens Frau mit Waffe bedroht: Gebäudekomplex abgesperrt

In Pirmasens ist am Montag ein Gebäudekomplex abgesperrt worden, nachdem eine Frau mit einer Waffe bedroht worden war. Der Unbekannte forderte nach bisherigen Erkenntnissen im Parkhaus Geld von der Frau und bedrohte sie mit einer mutmaßlichen Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Die 31-Jährige brachte sich in Sicherheit und rief die Polizei; sie blieb unverletzt. Die Absperrung war am Nachmittag beendet. Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Suche nach dem Unbekannten zunächst ohne Erfolg.