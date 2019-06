Frau mit konzentriertem Reinigungsmittel überschüttet

Kaiserslautern Eine 21 Jahre alte Frau ist in Kaiserslautern von einem Mann mit konzentriertem Reinigungsmittel überschüttet worden. Sie erlitt dabei am Dienstagnachmittag Verätzungen im Brustbereich und flüchtete daraufhin in ein nahe gelegenes Geschäft, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Mitarbeiter betreuten demnach zunächst die Frau, die über ein Brennen im Brustbereich klagte. Bei den fünf Ersthelfern aus dem Geschäft traten Hautrötungen auf. Sie konnten sich später mit einer mobilen Dusche der Feuerwehr waschen.