Frau mit „Heilungsritual“ um viel Geld betrogen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild.

Speyer Mit einer abstrusen Geschichte haben zwei Trickdiebinnen Bargeld in fünfstelliger Höhe von einer 68-Jährigen in Speyer erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sprachen die unbekannten Täterinnen ihr Opfer am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an und versprachen ihr eine „Heilung“.

